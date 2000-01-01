Асауляк Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асауляк Валентин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асауляк Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Асауляк Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асауляк Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Асауляк Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асауляк Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Асауляк Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно