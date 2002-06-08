Антоненко (Каракулина) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1926
Дата смерти08.06.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926
Отец: Каракулин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.2002
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекунова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улецкая Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич
Смерть
08.06.2002