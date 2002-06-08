Антоненко (Каракулина) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко (Каракулина) Екатерина Егоровна

Антоненко (Каракулина) Екатерина Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1926

Дата смерти

08.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926

Отец: Каракулин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.2002

Муж: Антоненко Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекунова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улецкая Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Антоненко Николай Пантелеевич

Смерть
08.06.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close