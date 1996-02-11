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Антоненко Николай Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1925

Дата смерти

11.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925

Отец: Антоненко Пантелей Васильевич

Мать: Антоненко Пелагея Гавриловна

Бракосочетание
08.06.2002

Жена: Антоненко Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улецкая Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекунова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна

Смерть
11.02.1996
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