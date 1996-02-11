Антоненко Николай Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1925
Дата смерти11.02.1996
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925
Бракосочетание
08.06.2002
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улецкая Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекунова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Антоненко Екатерина Егоровна
Смерть
11.02.1996