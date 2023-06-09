Корнилова (Евсеева) Аѯинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Евсеева) Аѯинья

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евсеевъ Трифонъ

Мать: Евсеева Аксинья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шонгина Епистимія

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
08.01.1821

Сын: Корниловъ Иванъ

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николаевъ Никита

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Корниловъ Иванъ

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корниловъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Спигина Татьяна

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Емельянова Марія

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1834

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1837

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Кувшинова Евдокія

Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниловъ Семенъ