Корнилова (Евсеева) Аѯинья
Место рождения
Дата рождения1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Евсеевъ Трифонъ
Мать: Евсеева Аксинья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шонгина Епистимія
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
08.01.1821
Сын: Корниловъ Иванъ
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николаевъ Никита
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1825
Сын: Корниловъ Иванъ
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корниловъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Спигина Татьяна
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Емельянова Марія
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1834
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1837
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Кувшинова Евдокія
Отец ребёнка: Корниловъ Семенъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корниловъ Семенъ