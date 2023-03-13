Корниловъ Семенъ
Место рождениядеревни Меледихи
Дата рождения1797
Дата смерти28.10.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Николаевъ Корнила
Мать: Корнилова Арина
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шонгина Епистимія
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
08.01.1821
Сын: Корниловъ Иванъ
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николаевъ Никита
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1825
Сын: Корниловъ Иванъ
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корниловъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Спигина Татьяна
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Емельянова Марія
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1834
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1837
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Кувшинова Евдокія
Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнилова Аѯинья
Смерть
28.10.1862
Александровка