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Корниловъ Семенъ

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Место рождения

деревни Меледихи

Дата рождения

1797

Дата смерти

28.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Николаевъ Корнила

Мать: Корнилова Арина

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шонгина Епистимія

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
08.01.1821

Сын: Корниловъ Иванъ

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николаевъ Никита

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Корниловъ Иванъ

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корниловъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Спигина Татьяна

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Емельянова Марія

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1834

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1837

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Кувшинова Евдокія

Мать ребёнка: Корнилова Аѯинья

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Аѯинья

Смерть
28.10.1862
Александровка
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