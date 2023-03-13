Кувшинова (Николаева) Евдокія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.02.1839
Дата смерти26.12.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1839
Отец: Корниловъ Семенъ
Мать: Корнилова Аѯинья
Александровка
Бракосочетание
13.02.1861
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.12.1861
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1863
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1865
Сын: Кувшиновъ Емельянъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
30.06.1867
Дочь: Кувшинова Марѳа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1869
Сын: Кувшиновъ Евтихій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сычева Ксенія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Калинина Ирина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
26.12.1906
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан