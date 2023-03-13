Кувшинова (Николаева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Николаева) Евдокія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.02.1839

Дата смерти

26.12.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1839

Отец: Корниловъ Семенъ

Мать: Корнилова Аѯинья

Александровка
Бракосочетание
13.02.1861

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.12.1861

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1865

Сын: Кувшиновъ Емельянъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
30.06.1867

Дочь: Кувшинова Марѳа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1869

Сын: Кувшиновъ Евтихій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сычева Ксенія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Калинина Ирина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Смерть
26.12.1906
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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