Кувшиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Евдокія
Рождение ребёнка
03.11.1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кувшинова Матрена
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Кувшинова Матрена
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Матрена