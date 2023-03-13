Кувшиновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшиновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Евдокія

Рождение ребёнка
03.11.1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кувшинова Матрена

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Кувшинова Матрена

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Матрена

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