Кувшинова (Рогалева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Рогалева) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Рогалевъ Николай

Мать: Рогалева Анна

Рождение ребёнка
03.11.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Иванъ

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