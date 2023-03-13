Кувшинова (Рогалева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Рогалевъ Николай
Мать: Рогалева Анна
Рождение ребёнка
03.11.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Иванъ