Рогалевъ Николай
Место рожденияАлександровка
Дата рождения07.05.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1845
Отец: Рогалевъ Иванъ
Мать: Рогалева (Титова) Анна
Бракосочетание
04.04.1866
Жена: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
11.04.1867
Сын: Рогалевъ Василий
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
05.05.1869
Дочь: Сычева (Рогалева) Гликерья
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кувшинова (Рогалева) Матрена
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
11.10.1874
Сын: Рогалевъ Иванъ
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мокина (Рогалева) Александра
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
14.04.1880
Сын: Рогалевъ Семенъ
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
04.05.1883
Сын: Рогалевъ Николай
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
04.05.1883
Дочь: (Рогалева) Пелагея
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Курочкина (Рогалева) Аполлинария
Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна