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Рогалевъ Николай

Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1845

Отец: Рогалевъ Иванъ

Мать: Рогалева (Титова) Анна

Бракосочетание
04.04.1866

Жена: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
11.04.1867

Сын: Рогалевъ Василий

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
05.05.1869

Дочь: Сычева (Рогалева) Гликерья

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кувшинова (Рогалева) Матрена

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
11.10.1874

Сын: Рогалевъ Иванъ

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мокина (Рогалева) Александра

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Рогалевъ Семенъ

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
04.05.1883

Сын: Рогалевъ Николай

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
04.05.1883

Дочь: (Рогалева) Пелагея

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Курочкина (Рогалева) Аполлинария

Мать ребёнка: Рогалева (Романова) Анна

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