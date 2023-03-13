Рогалевъ Семенъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения14.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880
Отец: Рогалевъ Николай
Мать: Рогалева Анна
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Рогалева Ксения
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Рогалевъ Семенъ
Мать ребёнка: Рогалева Ксения
Рождение ребёнка
12.10.1908
Сын: Рогалевъ Сергей
Мать ребёнка: Рогалева Ксения
Рождение ребёнка
02.11.1915
Дочь: Сычева Матрена
Мать ребёнка: Рогалева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогалева Ксения