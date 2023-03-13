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Рогалевъ Семенъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880

Отец: Рогалевъ Николай

Мать: Рогалева Анна

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Рогалева Ксения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Рогалевъ Семенъ

Мать ребёнка: Рогалева Ксения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Рогалевъ Сергей

Мать ребёнка: Рогалева Ксения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1915

Дочь: Сычева Матрена

Мать ребёнка: Рогалева Ксения

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева Ксения

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