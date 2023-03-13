(Корнилова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнилова) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1837

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1837

Отец: Корниловъ Семенъ

Мать: Корнилова Аѯинья

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