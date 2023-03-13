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(Корнилова) Ксения
(Корнилова) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1837
Пол
Женский
Отец
Корниловъ Семенъ
1797 г.р.
Мать
Корнилова (Евсеева) Аѯинья
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1837
Отец:
Корниловъ Семенъ
Мать:
Корнилова Аѯинья
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