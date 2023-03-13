Емельянова (Николаева) Марія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1832
Дата смерти01.01.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Корниловъ Семенъ
Мать: Корнилова Аѯинья
Александровка
Бракосочетание
11.02.1853
Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1856
Дочь: Телина Ѳекла
Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Емельянова Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Александровка
Смерть
01.01.1860
Александровка