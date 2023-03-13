Емельянова (Николаева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Николаева) Марія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корниловъ Семенъ

Мать: Корнилова Аѯинья

Александровка
Бракосочетание
11.02.1853

Муж: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1856

Дочь: Телина Ѳекла

Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Емельянова Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Александровка
Смерть
01.01.1860
Александровка
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