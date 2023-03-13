Емельяновъ Елистратъ Аристархъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.04.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1834

Отец: Емельяновъ Леонтій

Мать: Глафира Алексеева

Александровка
Бракосочетание
11.02.1853

Жена: Емельянова Марія

Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1856

Дочь: Телина Ѳекла

Мать ребёнка: Емельянова Марія

Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Емельянова Анна

Мать ребёнка: Емельянова Марія

Александровка
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Емельянова Ксенія

Рождение ребёнка
21.09.1862

Сын: Емельяновъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Емельянова Ксенія

Александровка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ильина Ирина

Мать ребёнка: Емельянова Ксенія

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