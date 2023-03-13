Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.04.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1834
Отец: Емельяновъ Леонтій
Мать: Глафира Алексеева
Александровка
Бракосочетание
11.02.1853
Жена: Емельянова Марія
Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1856
Дочь: Телина Ѳекла
Мать ребёнка: Емельянова Марія
Александровка
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Емельянова Анна
Мать ребёнка: Емельянова Марія
Александровка
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Емельянова Ксенія
Рождение ребёнка
21.09.1862
Сын: Емельяновъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Емельянова Ксенія
Александровка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ильина Ирина
Мать ребёнка: Емельянова Ксенія