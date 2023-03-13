(Горохова - воспитанница) Глафира Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова - воспитанница) Глафира Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Гороховъ Феофанъ Вонифантъ

Мать: Горохова Авдотья

Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Емельяновъ Леонтій

Рождение ребёнка
10.04.1834

Сын: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
?.01.1836

Дочь: Ванюкова Татіана

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
?.03.1838

Дочь: Емельянова Дарія

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Емельяновъ Яковъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Емельяновъ Кузьма

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1844

Сын: Емельяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1846

Сын: Емельяновъ Константинъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Емельяновъ Еѵдокимъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
06.12.1851

Сын: Емельяновъ Николай

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Емельяновъ Василій

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
Рождение ребёнка
09.11.1856

Сын: Емельяновъ Викторъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій

Александровка
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