(Горохова - воспитанница) Глафира Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1814
Отец: Гороховъ Феофанъ Вонифантъ
Мать: Горохова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Емельяновъ Леонтій
Рождение ребёнка
10.04.1834
Сын: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
?.01.1836
Дочь: Ванюкова Татіана
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
?.03.1838
Дочь: Емельянова Дарія
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Емельяновъ Яковъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1841
Сын: Емельяновъ Кузьма
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1844
Сын: Емельяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
18.05.1846
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
27.07.1849
Сын: Емельяновъ Еѵдокимъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
06.12.1851
Сын: Емельяновъ Николай
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Емельяновъ Василій
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка
Рождение ребёнка
09.11.1856
Сын: Емельяновъ Викторъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Леонтій
Александровка