Емельяновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяновъ Иванъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.01.1844

Дата смерти

02.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1844

Отец: Емельяновъ Леонтій

Мать: Глафира Алексеева

Александровка
Бракосочетание
02.02.1862

Жена: Емельянова Наталья

Рождение ребёнка
19.10.1862

Сын: Емельяновъ Ларионъ

Мать ребёнка: Емельянова Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
13.10.1864

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Емельянова Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1867

Сын: Емельяновъ М.....

Мать ребёнка: Емельянова Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1869

Сын: Емельяновъ Петръ

Мать ребёнка: Емельянова Наталья

Александровка
Смерть
02.05.1907
Александровка
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