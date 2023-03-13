Емельяновъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения14.01.1844
Дата смерти02.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1844
Отец: Емельяновъ Леонтій
Мать: Глафира Алексеева
Александровка
Бракосочетание
02.02.1862
Жена: Емельянова Наталья
Рождение ребёнка
19.10.1862
Сын: Емельяновъ Ларионъ
Мать ребёнка: Емельянова Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
13.10.1864
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Емельянова Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
09.09.1867
Сын: Емельяновъ М.....
Мать ребёнка: Емельянова Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
10.05.1869
Сын: Емельяновъ Петръ
Мать ребёнка: Емельянова Наталья
Александровка
Смерть
02.05.1907
Александровка