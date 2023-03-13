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Емельяновъ Петръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1869

Отец: Емельяновъ Иванъ

Мать: Емельянова Наталья

Александровка
Бракосочетание
18.08.1896

Жена: Емельянова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Емельяновъ Карпъ

Мать ребёнка: Емельянова Надежда

Александровка
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Емельянова Агафья

Мать ребёнка: Емельянова Надежда

Александровка
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