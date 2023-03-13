Емельяновъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1869
Отец: Емельяновъ Иванъ
Мать: Емельянова Наталья
Александровка
Бракосочетание
18.08.1896
Жена: Емельянова Надежда
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1897
Сын: Емельяновъ Карпъ
Мать ребёнка: Емельянова Надежда
Александровка
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Емельянова Агафья
Мать ребёнка: Емельянова Надежда
Александровка