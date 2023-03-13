Емельяновъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1864
Отец: Емельяновъ Иванъ
Мать: Емельянова Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Емельянова Марина
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1892
Дочь: Емельянова Прасковья
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1895
Дочь: Исакова Татьяна
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Бусарева Любовъ
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
10.12.1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Анна