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Емельяновъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1864

Отец: Емельяновъ Иванъ

Мать: Емельянова Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Емельянова Марина

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Емельянова Прасковья

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1895

Дочь: Исакова Татьяна

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Бусарева Любовъ

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
10.12.1898

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анна

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