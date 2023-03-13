Бусарева (Емельянова) Любовъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения14.09.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896
Отец: Емельяновъ Иванъ
Мать: Емельянова Анна
Александровка
Бракосочетание
09.11.1914
Муж: Бусаревъ Несторъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1915
Сын: Бусаревъ Федоръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Несторъ
Александровка