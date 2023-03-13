Бусарева (Емельянова) Любовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Емельянова) Любовъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.09.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896

Отец: Емельяновъ Иванъ

Мать: Емельянова Анна

Александровка
Бракосочетание
09.11.1914

Муж: Бусаревъ Несторъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1915

Сын: Бусаревъ Федоръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Несторъ

Александровка
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