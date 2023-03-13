Телина (Емельянова) Ѳекла
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.09.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856
Отец: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Мать: Емельянова Марія
Александровка
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Телинъ Леонтій
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Телинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ
Рождение ребёнка
?.11.1894
Сын: Телины Сѵмеонъ 2-й
Отец ребёнка: Телинъ Семенъ