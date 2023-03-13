Телина (Емельянова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телина (Емельянова) Ѳекла

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.09.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856

Отец: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Мать: Емельянова Марія

Александровка
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1887

Сын: Телинъ Леонтій

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Телинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Телины Сѵмеонъ 2-й

Отец ребёнка: Телинъ Семенъ

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