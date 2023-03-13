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(Телина) Ксенія
(Телина) Ксенія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Телинъ Семенъ
1857 г.р.
Мать
Телина (Емельянова) Ѳекла
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Телинъ Семенъ
Мать:
Телина Ѳекла
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