Телинъ Леонтій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Леонтій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Телинъ Семенъ

Мать: Телина Ѳекла

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