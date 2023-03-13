Емельянова (Горохова) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Горохова) Ксенія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

?.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838

Отец: Гороховъ Аѳанасій

Мать: Горохова Анна

Александровка
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Рождение ребёнка
21.09.1862

Сын: Емельяновъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

Александровка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ильина Ирина

Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ

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