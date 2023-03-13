Емельянова (Горохова) Ксенія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения?.01.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838
Отец: Гороховъ Аѳанасій
Мать: Горохова Анна
Александровка
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
21.09.1862
Сын: Емельяновъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ
Александровка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ильина Ирина
Отец ребёнка: Емельяновъ Елистратъ Аристархъ