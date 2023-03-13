Евсеева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

17.02.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Обжорина Анна

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Корнилова Аѯинья

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Телинъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.06.1802

Дочь: Евсеева Акулина

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.06.1802

Сын: Евсеевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1804

Сын: Евсеевъ Степанъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Александровка
Рождение ребёнка
1807

Сын: Евсеевъ Герасимъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Евсеевъ Степанъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеевъ Трифонъ

Смерть
17.02.1839
Александровка