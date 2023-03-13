Евсеева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти17.02.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Обжорина Анна
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Корнилова Аѯинья
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Телинъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Рождение ребёнка
17.06.1802
Дочь: Евсеева Акулина
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.06.1802
Сын: Евсеевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1804
Сын: Евсеевъ Степанъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Александровка
Рождение ребёнка
1807
Сын: Евсеевъ Герасимъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.12.1808
Сын: Евсеевъ Степанъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Трифонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеевъ Трифонъ
Смерть
17.02.1839
Александровка