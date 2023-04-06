Обжорина (Евсеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжорина (Евсеева) Анна

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

29.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Евсеевъ Трифонъ

Мать: Евсеева Аксинья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1809

Муж: Обжоринъ Пантелей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1809

Сын: Обжоринъ Андрей

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1811

Дочь: Рогалева Дарья

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Рождение ребёнка
15.11.1816

Дочь: Титова Прасковья

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1821

Дочь: Сычева Аксинья

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулинушкина Ульяна

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Рождение ребёнка
1827

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей

Александровка
Смерть
29.03.1860
Александровка
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