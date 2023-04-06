Обжорина (Евсеева) Анна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти29.03.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Евсеевъ Трифонъ
Мать: Евсеева Аксинья
Бракосочетание
24.01.1809
Муж: Обжоринъ Пантелей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1809
Сын: Обжоринъ Андрей
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Рождение ребёнка
19.03.1811
Дочь: Рогалева Дарья
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Рождение ребёнка
15.11.1816
Дочь: Титова Прасковья
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1821
Дочь: Сычева Аксинья
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулинушкина Ульяна
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Рождение ребёнка
1827
Сын: Обжоринъ Иванъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Пантелей
Александровка
Смерть
29.03.1860
Александровка