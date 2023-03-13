Сычева (Обжорина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Обжорина) Аксинья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

23.01.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1821

Отец: Обжоринъ Пантелей

Мать: Обжорина Анна

Александровка
Рождение ребёнка
22.06.1838

Сын: Сычевъ Петръ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Бракосочетание
02.05.1843

Муж: Сычевъ Иванъ

Рождение ребёнка
16.02.1844

Дочь: Шонгина Еѵдокія

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1846

Дочь: Катанова Дарія

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
03.01.1848

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1849

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1852

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Александровка
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