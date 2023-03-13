Сычева (Обжорина) Аксинья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения23.01.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1821
Отец: Обжоринъ Пантелей
Мать: Обжорина Анна
Александровка
Рождение ребёнка
22.06.1838
Сын: Сычевъ Петръ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
02.05.1843
Муж: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.02.1844
Дочь: Шонгина Еѵдокія
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1846
Дочь: Катанова Дарія
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
03.01.1848
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1849
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1852
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Александровка