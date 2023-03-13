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(Сычева) Аполлинария

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

03.01.1848

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1848

Отец: Сычевъ Иванъ

Мать: Сычева Аксинья

Александровка
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