Шонгина (Сычева) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Сычева) Еѵдокія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.02.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844

Отец: Сычевъ Иванъ

Мать: Сычева Аксинья

Александровка
Бракосочетание
10.04.1860

Муж: Шонгинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
18.03.1861

Сын: Шонгинъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.08.1862

Сын: Шонгинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1863

Сын: Шонгинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Александровка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шонгинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шонгинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шонгинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шонгинъ Аггей

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Антипина Анастасія

Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ

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