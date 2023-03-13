Шонгина (Сычева) Еѵдокія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.02.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1844
Отец: Сычевъ Иванъ
Мать: Сычева Аксинья
Александровка
Бракосочетание
10.04.1860
Муж: Шонгинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
18.03.1861
Сын: Шонгинъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ
Александровка
Рождение ребёнка
27.08.1862
Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1863
Александровка
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шонгинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шонгинъ Аггей
Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Антипина Анастасія
Отец ребёнка: Шонгинъ Поликарпъ