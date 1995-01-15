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Белов Иван Павлович

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Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1901

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901

Отец: Белов-Левин Павел Егорович

Мать: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1926

Дочь: Столярова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Белов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.01.1995
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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