Белов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения01.11.1901
Дата смерти15.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1901
Рождение ребёнка
02.05.1926
Дочь: Столярова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
04.03.1933
Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Мария Владимировна
Смерть
15.01.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно