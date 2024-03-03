Белов-Левин Павел Егорович
Место рожденияСеменовская Богородской волости
Дата рождения13.01.1882
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882
Отец: Белов Егор Виссарионов
Мать: Калерия Иванова
Семеновская Богородской волости
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
01.11.1901
Сын: Белов Иван Павлович
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Куликова Александра Павловна
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Земская Зоя Павловна
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1909
Сын: Белов-Левин Александр Павлович
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Белова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна
Смерть
Около 1918
Причина смерти: В молодом возрасте