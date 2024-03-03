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Белов-Левин Павел Егорович

Место рождения

Семеновская Богородской волости

Дата рождения

13.01.1882

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882

Отец: Белов Егор Виссарионов

Мать: Калерия Иванова

Семеновская Богородской волости
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Белова-Левина Анна Александровна

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Белов Иван Павлович

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Куликова Александра Павловна

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Земская Зоя Павловна

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Белов-Левин Александр Павлович

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Белова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1918
Причина смерти: В молодом возрасте
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