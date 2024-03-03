Белов Егор Виссарионов
Место рождениядеревня Семеновская Богородской волости
Дата рожденияМежду 1845 и 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1855
Отец: Виссарион
деревня Семеновская Богородской волости
Рождение ребёнка
13.01.1882
Сын: Белов-Левин Павел Егорович
Мать ребёнка: Калерия Иванова
Семеновская Богородской волости
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Белова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Калерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Красильникова Апполинария Егоровна
Мать ребёнка: Калерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Калерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калерия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно