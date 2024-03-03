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Белов Егор Виссарионов

Место рождения

деревня Семеновская Богородской волости

Дата рождения

Между 1845 и 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1855

Отец: Виссарион

Мать: не указана

деревня Семеновская Богородской волости
Рождение ребёнка
13.01.1882

Сын: Белов-Левин Павел Егорович

Мать ребёнка: Калерия Иванова

Семеновская Богородской волости
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Белова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Калерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Красильникова Апполинария Егоровна

Мать ребёнка: Калерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Калерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Егорович

Мать ребёнка: Калерия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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