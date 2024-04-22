Куликова (Белова-Левина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Белова-Левина) Александра Павловна

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Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904

Отец: Белов-Левин Павел Егорович

Мать: Белова-Левина Анна Александровна

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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