Куликов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Михаил Павлович

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Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Куликов Павел

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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