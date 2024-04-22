Белова-Левина (Левина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова-Левина (Левина) Анна Александровна

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Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Левин Александр Иванович

Мать: Левина Васса Никитина

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Белов-Левин Павел Егорович

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Белов Иван Павлович

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Куликова Александра Павловна

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Земская Зоя Павловна

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Белов-Левин Александр Павлович

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Белова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1976
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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