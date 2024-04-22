Белова-Левина (Левина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Левин Александр Иванович
Мать: Левина Васса Никитина
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
01.11.1901
Сын: Белов Иван Павлович
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Куликова Александра Павловна
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Земская Зоя Павловна
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Рождение ребёнка
16.08.1909
Сын: Белов-Левин Александр Павлович
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Белова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Белов-Левин Павел Егорович
Смерть
1976
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость