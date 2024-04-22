Левина Васса Никитина
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Никита
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Левина Поликсения Александрова
Отец ребёнка: Левин Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1874
Сын: Левин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Левин Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1877
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Левин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Белова-Левина Анна Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Левин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917