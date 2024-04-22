Левина Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина Васса Никитина

Левина Васса Никитина

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Никита

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Левина Поликсения Александрова

Отец ребёнка: Левин Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Левин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1877

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Левин Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Белова-Левина Анна Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Левин Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Александр Иванович

Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close