Белова (Канюкова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти19.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1926
Дочь: Столярова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1933
Отец ребёнка: Белов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Иван Павлович
Смерть
19.08.1976
Похороны
Неизвестно