Белова (Канюкова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Канюкова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

19.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1926

Дочь: Столярова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Белов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.08.1976
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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