Столярова (Белова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Белова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1926

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926

Отец: Белов Иван Павлович

Мать: Белова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Владимир

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Владимир

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Владимир

Смерть
1990
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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