Столярова (Белова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1926
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926
Отец: Белов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столяров Владимир
Смерть
1990