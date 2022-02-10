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Белов Владимир Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.03.1933

Дата смерти

10.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1933

Отец: Белов Иван Павлович

Мать: Белова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Вавилова Елена Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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