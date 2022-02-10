Белов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1933
Дата смерти10.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1933
Отец: Белов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Вавилова Елена Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно