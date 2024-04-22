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Белов Виктор Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Иван Павлович

Мать: Белова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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