Богомолов Иван Харитонович 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Иван Харитонович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Богомолов Харитон Иванович

Мать: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Богомолов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Богомолов Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Скосырская (Богомолова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Богомолов Яков Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Богомолов Иван Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1790

Жена: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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