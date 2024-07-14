Богомолов Иван Харитонович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богомолов Кондрат Иванович
Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Скосырская (Богомолова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Бракосочетание
1790
Смерть
Неизвестно