Богомолов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Богомолова Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Малкова (Богомолова) Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Богомолова Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Марина Ефимовна
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Богомолов Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно