Богомолов Ефим Иванович 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Ефим Иванович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Богомолов Иван Харитонович

Мать: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Богомолова Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Малкова (Богомолова) Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Богомолов Семен Ефимович

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Богомолова Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Богомолов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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