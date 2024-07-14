Богомолова (--) Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богомолов Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Скосырская (Богомолова) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович
Бракосочетание
1790
Смерть
Неизвестно