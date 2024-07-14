Богомолова (--) Евдокия Даниловна 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Богомолов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Богомолов Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Скосырская (Богомолова) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Богомолов Яков Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Богомолов Иван Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1790

Муж: Богомолов Иван Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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