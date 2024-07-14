Богомолов Яков Иванович 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Яков Иванович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Богомолов Иван Харитонович

Мать: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Богомолов Федос Яковлевич

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Богомолова Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Богомолов Ананий Яковлевич

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Богомолов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1789
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Богомолов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Богомолова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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