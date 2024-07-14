Богомолов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Богомолов Федос Яковлевич
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Богомолова Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Богомолов Ананий Яковлевич
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Богомолов Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Смерть
1789
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Богомолова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна