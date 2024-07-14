Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Лушников Мокей
Мать: не указана
колыванский мещанин отец
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Богомолов Федос Яковлевич
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Богомолова Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Богомолов Ананий Яковлевич
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Богомолов Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Богомолова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно