Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Лушникова) Дарья Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лушников Мокей

Мать: не указана

колыванский мещанин отец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Богомолов Федос Яковлевич

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Богомолова Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Богомолов Ананий Яковлевич

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Богомолов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Богомолов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Богомолова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Богомолов Яков Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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