Богомолов Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Неонила Кондратьевна
Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Богомолов Осип Кондратьевич
Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Богомолов Мокей Кондратьевич
Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богомолов Филипп Кондратьевич
Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна
Смерть
1786