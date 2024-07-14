Богомолов Кондрат Иванович 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Кондрат Иванович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Богомолов Иван Харитонович

Мать: Богомолова (--) Евдокия Даниловна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Неонила Кондратьевна

Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Богомолов Осип Кондратьевич

Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Богомолов Мокей Кондратьевич

Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Богомолов Филипп Кондратьевич

Мать ребёнка: Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1786
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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