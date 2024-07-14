Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Понькин Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Неонила Кондратьевна
Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Богомолов Осип Кондратьевич
Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Богомолов Мокей Кондратьевич
Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богомолов Филипп Кондратьевич
Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович
Смерть
Неизвестно