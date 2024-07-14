Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Понькина) Надежда Денисовна

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Понькин Денис

Мать: не указана

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Неонила Кондратьевна

Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Богомолов Осип Кондратьевич

Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Богомолов Мокей Кондратьевич

Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Богомолов Филипп Кондратьевич

Отец ребёнка: Богомолов Кондрат Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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