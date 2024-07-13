Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Соловьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Богомолова Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Малкова (Богомолова) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Богомолова Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Богомолов Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно