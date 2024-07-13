Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Богомолова (Соловьева) Василиса Ивановна

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Соловьев Иван

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Богомолова Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Малкова (Богомолова) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Богомолов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Богомолова Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Богомолов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Богомолов Ефим Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.