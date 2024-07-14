Богомолов Харитон Иванович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти?.11.1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Богомолов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Богомолов Иван Харитонович
Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Богомолов Семен Харитонович
Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Богомолов Семен Харитонович
Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Богомолов Агафон Харитонович
Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна
Смерть
?.11.1782