Богомолов Харитон Иванович 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Харитон Иванович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

?.11.1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Богомолов Иван

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Богомолов Иван Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Богомолов Семен Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Богомолов Семен Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богомолов Агафон Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.11.1782
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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