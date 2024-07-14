Богомолов Семен Харитонович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Богомолова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зайкова (Богомолова) Лукерья Семеновна
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Богомолов Никифор Семенович
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Богомолова Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Богомолова Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Богомолов Андрей Семенович
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Смерть
Неизвестно