Богомолов Семен Харитонович 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Семен Харитонович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Богомолов Харитон Иванович

Мать: Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Богомолова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зайкова (Богомолова) Лукерья Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Богомолов Никифор Семенович

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Богомолова Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Богомолова Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Богомолов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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