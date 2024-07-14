Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Соболев Василий Кириллович

Мать: Соболева (--) Варвара Трофимовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Семен Харитонович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Богомолова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зайкова (Богомолова) Лукерья Семеновна

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Богомолов Никифор Семенович

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Богомолова Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Богомолова Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Богомолов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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