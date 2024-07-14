Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Богомолова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зайкова (Богомолова) Лукерья Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Богомолов Никифор Семенович
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Богомолова Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Богомолова Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Богомолов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Богомолов Семен Харитонович
Смерть
Неизвестно