Соболев Василий Кириллович 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соболев Василий Кириллович

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Соболев Кирилл

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева (--) Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Мать ребёнка: Соболева (--) Варвара Трофимовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Соболева (--) Варвара Трофимовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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