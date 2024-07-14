Соболев Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Соболев Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Мать ребёнка: Соболева (--) Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Соболева (--) Варвара Трофимовна
Смерть
Неизвестно